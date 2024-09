Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Seniorenzentrum

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag zu Dienstag (16.09. - 17.09.2024) in ein Seniorenzentrum in der Werner-Sylten-Straße einzudringen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich hierdurch Zugang zum Gebäude. Ob im Inneren etwas entwendet wurde, ist derzeitig nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (Bezugsnummer 0242797/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell