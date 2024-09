Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesgut gekauft

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 17.09.2024 informierte ein 24-jähriger Mann die Polizei, dass er vermutlich ein gestohlenes Moped Simson S51 gekauft hat. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Fahrzeug kontrolliert und der Verdacht konnte bestätigt werden. Durch den derzeit noch unbekannten Täter wurde teilweise die Lackierung verändert und ein falsches Typenschild angebracht. Die originale Fahrgestellnummer wies auf einen Diebstahl im März 2024 in Sachsen-Anhalt hin. Das Moped wurde sichergestellt, sodass es in Folge an den rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden kann. Die Polizei nahm die entsprechenden Ermittlungen auf. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell