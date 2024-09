LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots) - Seelingstädt / Rückersdorf: Am 16.09.2024, in der Zeit von 16:30 Uhr - 19:00 Uhr nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter die Abwesenheit eines Ehepaars und brachen in deren Einfamilienhaus in Rückersdorf ein. Die Täter verschafften sich dabei gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Haus. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde u.a. aufgefundenes Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer ...

