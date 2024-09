LPI-G: Unfall in Dornaer Straße

Gera (ots) - Ronneburg: Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung sowie Beleidigung zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes nahm gestern Nachmittag (17.09.2024) die Geraer Polizei auf. Nach vorliegenden Informationen wollte der Geschädigte gegen 15:15 Uhr einen in der Zeitzer Straße in Ronneburg anhaltenden Bus besteigen. Hierbei wurde er jedoch von einem bislang unbekannten Täter gehindert und in der Folge beleidigt bzw. mit Tritten angegriffen. Eine medizinische ...

