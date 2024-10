Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Diebesbande fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (23.10.2024) im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr entwendete eine 37-jährige Frau Waren aus einem Kaufhaus und flüchtete. Polizeibeamte nahmen die 37-Jährige daraufhin fest.

Die Mitarbeiterin eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße beobachtete, wie die Frau mehrere Waren entwendete, in ein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Das Auto konnte am Theodor-Heuss-Platz angehalten werden. Die Beamten nahmen die 37-Jährige als Beifahrerin fest. Die Polizeistreife durchsuchte den 62-jährigen Fahrer, die Beifahrerin und das Auto. Dabei fanden sie bei ihr und im Auto die gestohlenen Waren auf und stellten diese sicher.

Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die 37-jährige Frau wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls gegen den 62-jährigen Fahrer und die 37-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell