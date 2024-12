Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfälle auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Zwei Auffahrunfälle und eine Unfallflucht ereigneten sich am Donnerstagmorgen (12.12.2024) auf der Bundesstraße 464 auf Höhe von Weil im Schönbuch. Gegen 07.15 Uhr waren ein 55 Jahre alter Smart-Fahrer, ein 35-jähriger Mercedes GLA-Lenker, eine 52 Jahre alte Mercedes B-Klasse-Fahrerin und ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer hintereinander von Weil im Schönbuch Richtung Holzgerlingen unterwegs. Auf der Strecke herrschte stockender Verkehr. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 18-Jährige der vorausfahrenden 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese wiederum auf den 35-Jährigen und der auf den 55-Jährigen aufgeschoben. In der Folge wirbelten Fahrzeugteile umher, die den Renault eines 27 Jahre alten Fahrers trafen, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Der 35-jährige Mercedes GLA-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro. Der Opel und die Mercedes B-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle stellten Einsatzkräfte der Polizei eine Nissenleuchte auf. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überfuhr die Leuchte und machte sich anschließend davon. Nur wenige Meter von der ersten Unfallstelle entfernt, ereignete sich gegen 08.40 Uhr dann der zweite Unfall. Verkehrsbedingt mussten ein 51 Jahre alter BMW-Lenker und ein 53-jähriger VW-Fahrer, die aus Richtung Holzgerlingen kamen, bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 35-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies mutmaßlich zu spät, fuhr auf den VW auf und schob diesen gegen den BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde ebenfalls abgeschleppt. Während der Unfallaufnahmen musste die B 464 teilweise voll gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Gegen 09.15 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

