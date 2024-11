Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Bad Salzungen (ots)

Am 23.11.2024 um 11:15 befuhr die Fahrzeigfüherin eines Pkw Dacia in Bad Salzungen die Werner Lamberz Straße und beasichtigte gerade aus über die Kreuzung in die Albert Schweitzer Straße zu fahren. Dabei missachtete sie den sich auf der Hauptstraße von links kommenden Fahrzeugführer, so dass es zur Kollission beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 68jährigen Geschädigten auf den Gehweg und gegen das Fußgängerüberwegzeichen geschleudert, so dass dieses beschädigt wurde. Der 68 Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum verbracht. Beider Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro.

