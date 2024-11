Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Zimmerei eingebrochen, Zeugen gesucht.

Bad Salzungen/ Dermbach (ots)

Unbekannte Täter brachen gewaltsam in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag in Dermbach, Untere Röde in eine Zimmerei ein. Aus dieser wurden diverse Werkzeuge, ein Laptop, sowie ein Moped S 51 entwendet. Die unbekannten Täter schnitten ein Stück Stabmattenzaun raus um das Diebesgut so vom Firmengelände abzutransportieren. Hinweise die zur Aufklärung der Tat dienen, oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände führen, nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

