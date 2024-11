Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung in der Innenstadt

Meiningen (ots)

Am späten Freitagabend stellten Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens einen schwarz gekleideten, 24jährigen Mann auf dem Markt in Meiningen fest. Er wurde dabei beobachtet, wie er mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in die Zeltplane stach und so einen bisher noch nicht genau zu beziffernden Schaden verursachte. der 24jährige erhielt durch hinzugerufenen Polizeibeamten nach erfolgter Identifikation seiner Person einen Platzverweis für die Ortslage Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell