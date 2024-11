LPI-SHL: Körperverletzung und Brandmelder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Suhl

Schmiedefeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der zurückliegenden Zeit Zutritt zum Gelände einer Schule in der Guts-Muths-Straße in Schmiedefeld am Rennsteig. Anschließend entwendete er zwei Abdeckplatten eines Zaunes und verschwand unerkannt. Festgestellt wurde die Tat Mittwochmorgen. Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit, zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

