LPI-SHL: Autos stießen zusammen

Wichtshausen (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen in eine Gartenhütte in der Straße "Berg" in Wichtshausen ein. Anschließend durchwühlte der Unbekannte alles, entwendete allerdings nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0300313/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

