LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Heldburg (ots) - Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich Mittwochnachmittag ein Schwelbrand in einem Haus in der Straße "Rainbrünnlein" in Heldburg. 31 Feuerwehrmänner mit acht Fahrzeuge rückten an und mussten einen Teil der Ständerwand öffnen um an den Schwelbrand zu gelangen. Es gab kein offenes Feuer. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr