Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bedrohung in der Achimer Innenstadt+

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Freitagnachmittag wurde der Achimer Polizei eine Auseinandersetzung in der Achimer Fußgängerzone gemeldet. Genauere Hintergründe hierzu werden derzeit ermittelt. Der mutmaßliche Täter, ein 30jähriger Hannoveraner, konnte von vier Polizeibeamten im Eingangsbereich eines Geschäfts in der Marktpassage angetroffen werden. Der mit einem Messer bewaffnete Mann drohte umgehend damit, die Polizeibeamten zu erstechen. Zudem führte er einen großen Hund mit sich. Auf Ansprache der Polizeibeamten konnte er widerstandslos entwaffnet und der Hund gesichert werden. Der Hannoveraner wurde in Gewahrsam genommen, der Hund einer Hilfseinrichtung zugeführt. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt

