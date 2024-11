LPI-SHL: Korrektur zu "Mit Pferd zusammengestoßen"

Suhl (ots) - Am Abend des 21.11.2024 kam es in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Suhl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Bewohnern warf ein 21-jähriger Mann einen Mülleimer aus Plastik auf den 19-jährigen Geschädigten. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf, die im ...

