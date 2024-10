Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 10-jähriges Mädchen von Auto angefahren ++ Ortstafeln gestohlen ++

Rotenburg (ots)

10-jähriges Mädchen von Auto angefahren

Zeven. Am Dienstmittag ist ein 10-jähriges Mädchen in der Bahnhofstraße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sie die Fahrbahn in Höhe der Berufsbildenden Schulen gemeinsam mit einer Freundin durch den stockenden und stehenden Verkehr hindurch überqueren wollen. Auf der anderen Fahrbahn kam es zur Kollision mit dem Skoda eines 20-jährigen Autofahrers. Das schwerverletzte Mädchen wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Ortstafeln gestohlen

Glinstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte zwei Orttafeln gestohlen. Am Ortseingang an der Zevener Straße aus Richtung Karlshöfen kommend montierten sie die beiden Verkehrszeichen aus den Rahmen und nahmen sie mit. Die Polizeistation hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04763/62892-0 um Hinweise.

