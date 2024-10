Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall auf dem Parkplatz -12-Jähriger verletzt ++ Einbrecher machen sich eine Pizza ++ Tageswohnungseinbruch ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Unfall auf dem Parkplatz -12-Jähriger verletzt

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der McDonalds-Filiale an der Zeppelinstraße ist am Montagnachmittag ein 12-jähriger Junge verletzt worden. Eine 60-jährige Autofahrerin hatte gegen 14 Uhr den Parkplatz mit ihrem VW Passat verlassen wollen. Als im Fahrzeug ein Gegenstand herunterfiel, war die Frau kurz abgelenkt. In der Folge kollidierte ihr Wagen mit dem geparkten Renault einer 41-Jährigen. Dabei zog sich der 12-Jährige als Insasse im VW leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Einbrecher machen sich eine Pizza

Zeven. Bargeld und eine Playstation-Spielekonsole haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Bremer Straße gestohlen. Dazu schlugen sie zuvor eine Fensterscheibe ein und kletterten in die Wohnung. Bevor sie mit der Beute entkamen, bereiteten sich die Täter im Backofen noch eine Tiefkühlpizza vor. Mit vollem Bauch verließen sie dann den Tatort.

Tageswohnungseinbruch

Visselhövede. Am Montagvormittag ist es in der Straße "Zum Heister" zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Sie durchsuchten alle Räume und fanden dabei Schmuck. Mit der Beute machten sich die Täter aus dem Staub. Mögliche Zeugen, die am Montagvormittag in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04262/95908-0 bei der Polizeistation Visselhövede.

Taschendiebe im Discounter

Sottrum. Am Montagvormittag ist eine 81-jährige Sottrumerin beim Einkauf in einem Discounter an der Großen Straße von Taschendieben bestohlen worden. Die Seniorin trug ihre schwarze Geldbörse in ihrer Jackentasche bei sich. Unbemerkt gelang es den Tätern das Portemonnaie herauszunehmen. An der Kasse fiel der Diebstahl auf. Da waren die Diebe aber schon weg.

