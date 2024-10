Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei sucht Opfer eines Taschendiebstahls ++ Streit unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen ++ Polizei stoppt jungen, betrunkenen Fahrer ++ Falsche Polizeibeamte ++

Rotenburg (ots)

Polizei sucht Opfer eines Taschendiebstahls

Sittensen. Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ist eine ältere, noch unbekannte Frau im Aldi-Markt an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Ein Mitarbeiter des Discounters beobachtete die Tat und verfolgte die Diebe. Als er wieder zurückkehrte, hatte die Seniorin den Markt bereits verlassen. Zur Bearbeitung der Straftat benötigen die Ermittler der Polizeistation Sittensen die Personalien der geschädigten Frau. Sie habe während der Tat eine Steppjacke getragen und sei wegen ihrer gebückten Haltung aufgefallen. Die Seniorin oder Personen, die Hinweise zur ihr geben können, werden gebeten sich unter Telefon 042825087-0 zu melden.

Streit unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Am Freitagnachmittag ist es in der Straße Lagerberg zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen. Dabei soll ein 15-Jähriger von einem noch Unbekannten verletzt worden sein. Der Streit sei von Anwohnern beobachtet worden. Jetzt bitten die Ermittler der Bremervörder Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04761/7489-0 zu melden.

Polizei stoppt jungen, betrunkenen Fahrer

Bremervörde. Mit über 1,6 Promille ist ein 21-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Einer Streifenbesatzung war der VW Golf des jungen Mannes gegen 4.40 Uhr in der Zevener Straße aufgefallen. Der Fahrer war dort in leichten Schlangenlinien unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich der Grund für seine unsichere Fahrweise. Der 21-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Falsche Polizeibeamte

Hemsbünde. Am Sonntagnachmittag haben mehrere Hemsbünder Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. So meldete sich ein Anrufer gegen 16 Uhr bei einer 80-Jährigen. Der Unbekannte stellte sich ihr als Timo Wagner von der Kripo vor. Die Seniorin kannte die Masche und legte sofort auf. Ähnlich erging es einem 90-jährigen Hemsbünder. Auch er beendete das Gespräch mit dem falschen Polizisten, als er den Schwindel erkannte.

