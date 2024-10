POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Lauenbrück. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstag, den 19. Oktober auf dem Edeka-Parkplatz an der Berliner Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Fintel nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr dürfte ein noch unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem blauen Audi A3 einer 46-jährigen Frau kollidiert sein. Dabei entstand ein ärgerlicher Sachschaden am vorderen Kotflügel. Hinweise bitte unter Telefon 04265/95486-0.

