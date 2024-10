Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Lkw-Fahrer randaliert bei der Polizei ++ Tier auf der Fahrbahn - Junge Fahrerin landet am Straßenbaum ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Lkw-Fahrer randaliert bei der Polizei

Zeven. Ein besorgter Autofahrer hat der Zevener Polizei am Mittwochabend eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Demnach war der Zeuge gegen 22 Uhr auf der B 71 zwischen Wehldorf und Brüttendorf auf einen Lkw aufmerksam geworden, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht mitten auf der Bundesstraße stehe. Der Fahrer sei von dort in Schlangenlinien weiter in Richtung Zeven gefahren und dabei fast in einen Straßengraben geraten. Daraufhin habe der Mann den Notruf der Polizei gewählt. Eine Streifenbesatzung traf den Meldenden im Nord-West-Ring. Er war dem Lkw gefolgt bis er dort auf dem Seitenstreifen geparkt wurde. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 48-jährige Lkw-Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss: mehr als zwei Promille. Der Aufforderung, in das Polizeifahrzeug einzusteigen, widersetzte er sich. In Handschellen wurde der Mann zu Polizeiwache gebracht. Dort musste er trotz erheblichen Widerstandes zwei Blutproben und später auch seinen Führerschein abgeben. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 48-Jährige die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Tier auf der Fahrbahn - Junge Fahrerin landet am Straßenbaum

Vorwerk. Am Mittwochabend ist eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall im Wiesenweg verletzt worden. Die junge Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem VW up! in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ein großes Tier plötzlich über die Fahrbahn gelaufen sei. Beim Versuch dem Hindernis auszuweichen, sei sie in einer Linkskurve geradeaus gefahren. Im Seitenraum kollidierte der Kleinwagen mit einem Straßenbaum. Die 21-Jährige zog dabei sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa siebentausend Euro.

