Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 65-Jähriger bei Gehwegreinigung von Auto abgefahren ++ Motorradfahrer übersehen - 27-Jähriger bei Sturz verletzt ++ E-Bikerin bei Zusammenstoß mit Bundeswehrtransporter verletzt ++

Rotenburg (ots)

65-Jähriger bei Gehwegreinigung von Auto abgefahren

Groß Meckelsen. Schwere Verletzungen hat sich ein 65-jähriger Mann am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße zugezogen. Mit einem Laubbläser und einem Gehörschutz hatte er gegen 16 Uhr den Gehweg gereinigt und dabei vermutlich nicht auf den Verkehr geachtet. Als ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra an dem Mann vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision. Der 65-Jährige prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Er wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer übersehen - 27-Jähriger bei Sturz verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsumfall im Kreuzungsbereich Am Markt/Labesstraße ist am Dienstagmittag ein 27-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses hatte gegen 12.30 Uhr nach links in die Labesstraße abbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Biker auf seiner Harley-Davidson vermutlich übersehen. Der 27-Jährige bremste seine Maschine stark ab und kam dabei zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

E-Bikerin bei Zusammenstoß mit Bundeswehrtransporter verletzt

Seedorf. Bei einem Zusammenstoß mit einem Bundeswehrfahrzeug ist eine 46-jährige E-Bikerin am Dienstagmorgen in Höhe der Bundeswehrausfahrt an der Straße Twistenberg verletzt worden. Eine 29-jährige Soldatin hatte gegen 7.20 Uhr mit einem Transporter nach rechts auf die Bundesstraße 71 einbiegen wollen. Vermutlich hatte sie dabei die querende und vorfahrtberechtigte Frau auf dem Elektrofahrrad übersehen. Die 46-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An ihrem E-Bike entstand ein Totalschaden.

