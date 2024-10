POL-ROW: ++ Falscher Bankmitarbeiter täuscht Senioren ++ Unfall nach unglücklichem Überholmanöver ++ E-Bike aus Schuppen gestohlen ++

Rotenburg (ots) - Einbrüche in Kindergärten Scheeßel/Westervesede. In der Nacht zum Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Beim Beeke-Kindergarten am Beekstieg hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Büro auf und kletterten in die Einrichtung. Gewaltsam öffneten sie mehrere Schränke und suchten darin nach Beute. Ob sie ...

mehr