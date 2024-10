Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrüche in Kindergärten ++ Lastwagen aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Einbrüche in Kindergärten

Scheeßel/Westervesede. In der Nacht zum Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Beim Beeke-Kindergarten am Beekstieg hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Büro auf und kletterten in die Einrichtung. Gewaltsam öffneten sie mehrere Schränke und suchten darin nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest. Ähnlich gingen vermutlich die gleichen Täter bei der KiTa an der Schulstraße in Westervesede vor. Auch hier hebelten sie ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Ob den Unbekannten bei der Suche nach Beute etwas in die Hände fiel, ist ebenfalls unklar.

Lastwagen aufgebrochen

Sottrum. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Bergstraße in einen Lkw eingebrochen. Sie hebelten auf der Fahrerseite eine Scheibe auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Dort fanden sie einen Laptop, einen Akkuschrauber und einen Winkelschneider und nahmen alles mit.

