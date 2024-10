Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Körperverletzung und randalierender Gast++Ladendiebstahl mit aggressiven Dieben++

LK Rotenburg (ots)

++Körperverletzung und randalierender Gast++ Fintel Zweimal an diesem Wochenende mussten Einsatzkräfte der Rotenburger Wache zu einem Freizeit-Resort in Fintel ausrücken. Am Freitagabend kam es gegen 23:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Gästen. Das 25-jährige Opfer musste aufgrund einer Gesichtsverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Am Samstagabend gegen Mitternacht randalierte ein 4o-jähriger Gast in einem angemieteten Ferienhaus. In seinem alkoholbedingten Rausch beschädigte er sämtliches Inventar sowie die Terrassentür. Während der Sachverhaltsaufnahme verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Beschuldigten und er kam mit dem Rettungswagen ins Rotenburger Krankenhaus.

++Ladendiebstahl mit aggressiven Dieben++ Scheeßel Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Mühlenstraße in Scheeßel zum Diebstahl mehrerer Flaschen Alkoholika. Die beiden ca.30 Jahre alten Männer flüchteten dann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Ein hinterhereilender Mitarbeiter des Marktes nahm zunächst die Verfolgung auf, wurde dann aber von den Tätern verbal bedroht und genötigt, das lieber zu lassen. Eine Fahndung nach den Tätern mit mehreren Streifenwagen verlief leider negativ.

