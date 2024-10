Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht bei Burger King - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch in Bäckerei ++ Ungebetener Besuch in der Schule ++ Einbruch beim Tennisclub ++ Falsche Polizisten haben keinen Erfolg ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht bei Burger King - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag auf dem Parkplatz von Burger King an der Hansestraße ein fremdes Auto angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte dürfte vermutlich zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr mit einem weißen Fahrzeug gegen den schwarzen Renault eines 26-Jährigen gefahren sein, der in diesem Zeitraum das Lokal besuchte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04282/5087-0 an die Polizeistation Sittensen.

Einbruch in Bäckerei

Sittensen. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Filiale einer Bäckerei an der Bahnhofstraße eingedrungen. In dem Geschäft entfernten sie zunächst eine Überwachungskamera. Dann gelang es ihnen einen kleinen Tresor zu öffnen, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

Ungebetener Besuch in der Schule

Sittensen. In der vergangenen Woche sind Unbekannte in die Räume der KGS an der Straße "Am Sportplatz" eingedrungen". Durch eine Nebeneingangstür hatten sie sich während der Ferien den Zutritt zum Schulgebäude verschafft. In mehreren Räumen fanden sie unterschiedliches Schulzubehör und nahmen es mit. Die Zevener Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus und bittet unter Telefon 04281/9592-0 um Hinweise.

Einbruch beim Tennisclub

Selsingen. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in das Vereinsheim des Selsinger Tennisclubs an der Straße "Im Sick" eingedrungen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Im Gebäude fanden die Täter eine Getränkekasse mit etwas Bargeld und nahmen sie mit.

Falsche Polizisten haben keinen Erfolg

Rotenburg. Mehrere Rotenburger haben am Montagabend einen unerwarteten Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. In Unterstedt klingelte das Telefon bei einer 62-jährigen Frau. Der unbekannte Anrufer teilte ihr mit, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben habe. Sie solle doch ihre Fenster und Türen verschließen. Weiter kam der falsche Polizist allerdings nicht. Die Angerufene kannte die Masche und legte auf. Etwas später wurde ein 87-jähriger Rotenburger angerufen. Auch bei ihm meldete sich ein falscher Polizist und berichtete von einem Raubüberfall. Als er der Senioren anwies, seinen Türsummer zu betätigen, wurde auch dieses Gespräch beendet.

Auffahrunfall mit Folgen

Rotenburg. Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Lindenstraße verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr die 74-jährige Fahrerin eines VW Polo gegen 14.30 Uhr in Höhe der "Villa Linda" auf den vor ihr fahrenden VW Golf der 58-Jährigen auf. Die Fahrerin des Golf zog sich leichte Verletzungen zu.

