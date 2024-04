Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend (10.4.) bis Donnerstagmittag (11.4.) Zutritt zu einer Gaststätte am Steubenplatz. Dort hebelten sie eine Tür auf, wodurch sie den Gastraum betreten konnten. Die Täter entwendeten rund 600 Euro und hinterließen einen Schaden von etwa 200 Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-41110 beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell