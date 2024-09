POL-W: RS Fahndungsrücknahme - Vermisste angetroffen

Wuppertal (ots) - Am 25.07.2024 kam es in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall bei dem die Fahrerin eines Postautos schwerste Verletzungen erlitt. Die 41-Jährige war auf der Straße Hülsberg in Cronenberg von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt worden. (s. Pressemeldung vom 25.07.2024, "W Tragischer Unfall in Cronenberg" und "Zeugenaufruf nach folgenschwerem Unfall in Cronenberg"). Am vergangenen Freitag (06.09.2024) ist die ...

mehr