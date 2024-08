Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Gera (ots)

Am 10.08.2024 kam es in Gera gegen 22:00 Uhr in der Wiesestraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der 42-jährige polnische Pkw-Führer fuhr mit seinem Pkw Opel in Richtung Straße des Friedens. An der Kreuzung Wiesestraße / An der Spielwiese bemerkte dieser nicht, dass die Fahrbahn endet und fuhr ungebremst weiter. In Folge dessen fuhr dieser mit seinem Pkw in das Gleisbett der Straßenbahn, wo sich der Pkw verkeilte Durch Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Durch die Beamten wurde bei der Aufnahme festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem ein Wert von 2,50 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

