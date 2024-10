Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbrecher in Kirchwalsede aktiv ++ Unfall beim Ausparken - Verursacher flüchtet ++ Polizeibeamte durch Tritte und Schläge leicht verletzt ++

Rotenburg (ots)

1.

Kirchwalsede. Am Freitag, den 25. Oktober 2024, kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Nachdem durch den bislang unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchte er das Haus nach Diebesgut. Neben einer dreistelligen Summe Bargeld erbeutete der Täter auch eine Briefmarkensammlung. Bei der Tatortaufnahme ergaben sich dann Hinweise auf einen schwarzen PKW (Mercedes oder Audi Limousine), besetzt mit zwei Personen, welcher möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang steht. Personen, die am Freitagnachmittag im Bereich Kirchwalsede ebenfalls diesen PKW gesehen haben und nähere Angaben insbesondere zu dem Kennzeichen machen können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

2.

Brockel. Ebenfalls am Freitag, den 25.10.2024, ereignete sich gegen kurz nach 19 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Kurzen Straße ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken stieß der Fahrer eines schwarzen Toyota Yaris mit Cuxhavener Kennzeichen gegen ein anderes geparktes Auto und beschädigte dieses. Jedoch kümmerte sich der Verursacher nicht weiter um den Unfall, sondern fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der Verursacher des Unfalls oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

3.

Sottrum. In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz leicht verletzt. Die Beamten waren gegen 22:00 Uhr zu einem Einsatz im Ortsteil Stuckenborstel alarmiert worden, weil ein 34-jähriger Rotenburger sich weigerte ein Grundstück zu verlassen. Nachdem die Beamten dem Mann aus Rotenburg einen Platzverweis erteilt hatten, weigerte sich dieser weiterhin die Örtlichkeit zu verlassen. Der Mann wurde sodann durch die Beamten von dem Grundstück geführt, dabei trat dieser gezielt in Richtung der Polizisten. Hierbei wurden einer der Beamten am Kopf und eine weitere Beamtin am Arm verletzt.

