POL-ROW: ++ Gefährliches Überholmanöver - Junger Rollerfahrer kommt zu Fall ++ Von der Sonne geblendet - Autofahrerin übersieht E-Biker ++ Unfall nicht bemerkt - Polizei sucht Geschädigten ++

Rotenburg (ots)

Gefährliches Überholmanöver - Junger Rollerfahrer kommt zu Fall

Wilstedt. Nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, bei dem ein 16-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag verletzt wurde, ist der noch unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransporters von der Unfallstelle geflüchtet. Der junge Biker war dort gegen 17 Uhr unterwegs, als er von dem weißen Fahrzeug überholt worden sei. Der Fahrer scherte so früh wieder ein, dass der Jugendliche in den Seitenraum ausweichen musste und stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Unter Telefon 04281/9592-0 bittet die Polizei um Hinweise.

Von der Sonne geblendet - Autofahrerin übersieht E-Biker

Gnarrenburg/Carlshütte. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich L 122/K 102 ist am Donnerstagvormittag ein 57-jähriger E-Biker verletzt worden. Ein 76-jährige Autofahrerin hatte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes von der Kreisstraße aus Richtung Barkhausen kommend auf die Landesstraße abbiegen wollen. Als sie dabei nach links schaute, sei sie so stark von der Sonne geblendet worden, dass sie den von rechts kommenden Mann auf dem Elektrofahrrad nicht gesehen habe. Bei der Kollision kam der 57-Jährige zu Fall. Er zog sich einige Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Unfall nicht bemerkt - Polizei sucht Geschädigten

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall in der Labesstraße suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach einem noch unbekannte Geschädigten. Eine 39-jährige Autofahrerin hatte am Donnerstagvormittag mitgeteilt, dass sie gegen 7.30 Uhr vermutlich ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug angefahren habe. Aufgrund lauter Musik habe sie ein mögliches Unfallgeräusch nur leicht wahrgenommen. Später entdeckte die Frau jedoch an ihrem VW Beschädigungen, die auf eine seitliche Kollision hindeuten. Der Geschädigte möge sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 melden.

E-Bike vor der Sparkasse geklaut

Zeven. Während sich ein 54-jähriger Mann am Mittwochnachmittag für etwa zehn Minuten in der Sparkasse befand, haben Unbekannte sein E-Bike gestohlen. Er hatte sein blaues Elektrofahrrad der Marke BBF vom Typ Lausanne unverschlossen am Eingang an der "Lange Straße" abgestellt. Das nutzten die Täter und nahmen es mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweitausend Euro.

Am Autohaus - Rucksäcke aus Kofferraum gestohlen

Bockel. Unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag in der Straße "An der Autobahn" zwei 31 und 61 Jahre alte Kunden eines Autohauses bestohlen. Während sich die beiden Geschädigten nur wenige Meter von ihrem eigenen Auto entfernt ein zum Kauf angebotenes Fahrzeug anschauten, nutzten die Unbekannten die günstige Gelegenheit und holten zwei Rucksäcke aus dem unverschlossenen Kofferraum. Darin befand sich neben einem Laptop auch das Bargeld für einen möglichen Autokauf. Zeugen sahen die Täter nach der Tat mit den gestohlenen Rucksäcken davonlaufen.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus an der Feldstraße eingedrungen. Dazu hebelten sie das Fenster zur Küche auf. In dem unbewohnten Gebäude suchten sie in den noch verbliebenen Umzugskartons nach Beute. Ob sie dabei etwas gefunden haben, steht noch nicht fest.

Einbrecher kommen am Tage

Ahausen. Am Donnerstagvormittag ist es in der Mühlenstraße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr hebelten unbekannte Täter auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Ob sie bei der Suche nach Beute fündig geworden sind, ist noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0 entgegen.

