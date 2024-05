POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Linienbus

Altenkirchen (ots) - Am Morgen des 02.05.2024 kam es in der Fußgängerzone in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der Fahrer des Pkw befuhr die Fußgängerzone berechtigt in Richtung Marktplatz und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine ebenfalls auf Höhe des Pkw befindliche Fußgängerin und touchierte sie mit seinem Fahrzeug. Die ...

