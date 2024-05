POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparklatz

Linz am Rhein (ots) - Vermutlich in der Nacht vom 25.04.2024 zum 26.04.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Bäume und Bepflanzungen in der Kaiserbergstraße und Am Gestade. Die Täter brachen Äste von einer Linde und zerstörten eine Pflanzschale. Ebenso versuchten sie einen von der Stadt frisch gepflanzten Baum zu entfernen und beschädigten diesen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

mehr