Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma mit Hinweis auf Täter, Durchsuchung erbrachte Aufklärung zu weiterer Tat

Bad Salzungen/ Barchfeld (ots)

Am 23.11.2024 teilte der Inhaber einer Firma in Barchfeld im Vorwerk mit, dass in der Nacht gegen 01:00 Uhr in seine Firma eingebrochen wurde. Der Täter zerschlug eine Fensterscheibe und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Aus diesem entwendete er eine Handkasse mit zirka 600 Euro und Zigaretten. Da das Gebäude Video überwacht ist, konnte der Täter aufgezeichnet werden und der Eigentümer einen konkreten Verdacht äußern um wenn es sich bei dem Täter handelt. Dieser konnte noch im Laufe des Tages vorläufig festgenommen werden. Bei einer, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Richter, durchgeführten Durchsuchung bei dem 35jährigen Tatverdächtigen, konnte zwar nicht die Geldkassette, dafür aber Diebesgut aus einem Einbruch in eine Firma im Vorwerk im September fest- und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an, der 35 Jährige wurde noch am Nachmittag auf Weisung der Staasanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

