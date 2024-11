POL-PDMY: Zeugenaufruf - Diebstahl von Kupferstromkabel

Adenau (ots) - Am Mittwoch, den 13.11.2024 kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Adenau. Der Fahrer eines Linienbusses beabsichtigte an einem Pkw, welcher in einer Haltebucht auf Höhe der Hausnummer 46 stand, vorbeizufahren. Während des Vorbeifahrens an dem haltenden Pkw kam dem Linienbus plötzlich ein Pkw entgegen. Der/die bislang unbekannte/r Fahrer/in des entgegenkommenden Pkw ...

mehr