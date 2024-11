Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.2024 kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Adenau.

Der Fahrer eines Linienbusses beabsichtigte an einem Pkw, welcher in einer Haltebucht auf Höhe der Hausnummer 46 stand, vorbeizufahren. Während des Vorbeifahrens an dem haltenden Pkw kam dem Linienbus plötzlich ein Pkw entgegen. Der/die bislang unbekannte/r Fahrer/in des entgegenkommenden Pkw ermöglichte es dem Fahrer des Linienbusses nicht, dass Vorbeifahren zu beenden, und fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit auf den Linienbus zu. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, weichte der Fahrer des Linienbusses nach rechts aus. Im Zuge dieses Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem in der Haltebucht stehenden Pkw. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Adenau bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw geben können, sich unter den unten genannter Erreichbarkeiten zu melden.

