Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Jugendliche bei Kollision mit Auto verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am gestrigen Donnerstag (21.12.2023) wurden zwei Dattelner leicht verletzt. Eine 67-jährige Dattelnerin war um 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Als sie links abbog, um ihre Fahrt auf der Rudolf-Diesel-Straße, in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, fort zu setzen, stieß sie mit einem 15-jährigen Mofa-Fahrer zusammen, der an der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße stand und wartete. Er und sein 13-jähriger Sozius stürzten und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

