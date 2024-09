POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Berauscht gegen Mauer gerauscht?

Mühlacker (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in gleich drei Gebäude in der Kanalstraße in eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Unbekannte hatten es offenbar auf die Lagerräume dreier in der Kanalstraße befindlichen Firmen abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitagabend 21:30 Uhr und Samstagvormittag, 11:30 Uhr liegen. In einen ...

