Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken/Alpen - Einbrüche in Handy-Geschäfte

Dinslaken/Alpen (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (20.05.24) gegen 00:55 Uhr in einen Telefon-Laden an der Neustraße in der Dinslakener Innenstadt eingebrochen.

Sie schlugen die Scheiben einer Eingangstür ein und gelangten so in das Geschäft. Zeugen beobachteten, wie drei maskierte Täter den Laden nach kurzer Zeit wieder verließen.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Unbekannten mehrere Handys mitgenommen haben.

Gegen 03:40 sind drei unbekannte Täter in einen Telefon-Laden in Lindenallee in Alpen eingebrochen! Hier schlugen sie ebenfalls eine Scheibe ein und erbeuteten ebenfalls Handys der Hersteller iPhone, Samsung und Google.

Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen!

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0 oder an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

