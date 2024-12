Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten in der Brühlstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (12.12.2024) in Möglingen ereignet hat. Eine 57-jährige VW-Fahrerin war dort gegen 16:30 auf der Brühlstraße in Fahrtrichtung Markgröninger Straße unterwegs und wollte die Bahnhofstraße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie mutmaßlich den von rechts kommenden BMW eines 40-Jährigen, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei der BMW nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Die 57-Jährige im VW und der 40-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

