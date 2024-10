Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände, E-Scooter gestohlen, Kupferdiebe

Menden (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Gisbert-Kranz-Straße. Zwei Bewohner konnten die Wohnung ohne Schaden verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Familie wurde in einem Hotel untergebracht, weil das Haus zunächst nicht bewohnbar ist.

Am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr wurde am Sportplatz Platte Heide ein E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin war zu einem Fußballspiel angetreten und sicherte ihr Segway Nineboot mit einem Ringschloss an einem der Fahrradständer. Nach dem Spielende war ihr Fahrzeug weg. Die Polizei hat das Segway zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen beobachteten am Samstag kurz vor 13 Uhr einen Mann, der eine Schaufel von einer Glasfaser-Baustelle an der Straße Pellenberg stahl. Der Unbekannte stieg in einen Pkw und fuhr davon.

Am Freitag gegen 23.30 Uhr brannte am Malvenweg ein geparkter Pkw. Der nicht fahrbereite Opel Astra parkte auf einem privaten Grundstück. Nachbarn bemerkten das brennende Fahrzeug und rief die Feuerwehr. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer, durch das auch ein Motorroller in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei stellte das ausgebrannte Fahrzeug sicher, um die Brandursache zu ermitteln.

Am frühen Freitagmorgen durchsuchten Unbekannte das Gelände der Wasserwerke an der Provinzialstraße. Sie entwendeten eine größere Menge Kupferkabel. (cris)

