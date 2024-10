Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Diebstahl aus Wohnung

Hemer (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem Tatverdächtigen. Am 07.06.2024, gegen 17:09 Uhr, kam es zu einer widerrechtlichen Geldabhebung am Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale an der Hauptstraße 206 in Hemer. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger hob Bargeld vom Konto der Geschädigten ab, nachdem kurz zuvor deren Debitkarte in ihrer Wohnung entwendet und die PIN betrügerisch erlangt worden war. Wer kann Angaben zur Identität der Person machen?

Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/149532

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell