Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Einbrecher

Meinerzhagen (ots)

Am Dianaweg haben sich Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag am Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu schaffen gemacht. Ein Anwohner erblickte drei vermummte Männer gegen 23 Uhr, nachdem er Geräusche an der Terrasse hörte. Wie sich herausstellte, beschädigten die Unbekannten den Rollladen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

