Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Beobachtungen

Kierspe (ots)

Ein Anwohner Am Nocken konnte beobachten, dass am Donnerstagmorgen drei Männer versuchten, mehrere Garagen zu öffnen. Gegen 4:20 Uhr haben sie an mehreren Garagen an den Knäufen gedreht, öffnen ließ sich keine der Garagen. Es habe sich dabei um drei Männer gehandelt, die teils Kopfbedeckungen trugen. Einer trug Arbeitskleidung. Die Polizei rät, auch über kurze Zeit Türen oder Tore zu verschließen und Wertgegenstände gegen Wegnahme zu sichern. (lubo)

