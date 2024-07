POL-NB: Fahrrad mit GPS-Tracker wieder gefunden

Neubrandenburg (ots) - Am Morgen des 18.07.2024 wurden die Neubrandenburger Kollegen zum Bethanien Center in Neubrandenburg gerufen, da es dort zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft gekommen sein soll. Die Ladenbesitzerin stellte zu Schichtbeginn gegen 07:00 fest, dass die Außentür des Geschäfts bereits geöffnet war. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Tür gewaltsam aufgehebelt, um in den Verkaufsraum zu ...

mehr