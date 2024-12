Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (mbo) Am 07.12.2024, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 23:30 Uhr drangen unbekannte Täter:innen in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Sarstedt ein. Die Täter:innen verschafften sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Was genau entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der finanzielle Schaden durch das Aufhebeln wird indes auf ca. 500 Euro geschätzt. Anwohner:innen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066 985-0 zu kontaktieren.

