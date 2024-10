LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 15.40 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in Neuhaus in der Schwarzburger Straße den 63-jährigen Fahrer eines PKW. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

