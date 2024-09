Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrer fährt Schild um und anschließend heim - mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss stehend

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 19.09.2024, gegen 15:00 Uhr, hat ein Autofahrer an der Einmündung der K 6592 zur B 315 vor Bonndorf ein Verkehrsschild umgefahren und ist anschließend mit dem schwer beschädigten Fahrzeug nach Hause gefahren. Dort konnte der 81-jährige mutmaßliche Fahrer angetroffen werden. Aufgrund einer vorausgegangenen Zahn-OP dürfte er noch unter Einfluss von Medikamenten gestanden haben, die sich auf die Fahrtüchtigkeit ausgewirkt haben dürften. Eine Blutprobe wurde erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht, am Schild in Höhe von ca. 400 Euro.

