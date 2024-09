Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:35 Uhr, kam es auf der B 3 in Binzen bei der dortigen Auffahrt zur A 98 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 77 jähriger Pkw-Lenker bog verbotswidrig nach links auf den Auffahrtsast zur A 98 ab. Im gleichen Moment überholte der 56 jährige Motorradfahrer trotz durchgezogener Linie und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge. Hierbei wurde er schwer verletzt und nach ärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15000 Euro belaufen. Nach der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn konnte die Sperrung der Unfallstelle wieder aufgehoben werden.

