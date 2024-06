Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 45-Jähriger im Zug attackiert

Stuttgart (ots)

Weil er glaubte ein 45-Jähriger habe sein Mobiltelefon in der Hand, attackierte ein 36-Jähriger den Reisenden am gestrigen Donnerstag (13.06.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof und verletzte ihn dabei. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam der 36-jährige indische Staatsangehörige am gestrigen Tag gegen 22:00 Uhr zunächst auf den in einer auf Gleis 13 stehenden Regionalbahn sitzenden Reisenden zu und sprach diesen an. In dem Gespräch soll der 36 Jahre alte Mann dann schließlich behauptet haben, dass das Mobiltelefon des 45-Jährigen ihm gehöre. Als sich der Angesprochene daraufhin von dem 36-Jährigen entfernen wollte schlug dieser bisherigen Informationen zufolge mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Geschädigten und verletzte diesen hierbei. Mitarbeitende der Deutschen Bahn und hinzukommende Zeugen konnten die beiden Personen trennen und die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis setzen. Den Beschuldigten, welcher die Einsatzkräfte während der Maßnahmen mehrfach nonverbal beleidigte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.

