Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Backnang

Backnang (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten ist es am Mittwochabend (12.06.2024) am Bahnhof in Backnang gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 24-jähriger Mann gegen 21:00 Uhr mit einem 27-Jährigen und dessen beiden unbekannten Begleitern aus bislang unbekannten Gründen zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll es zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein, bevor der 24-Jährige von seinen Kontrahenten nach derzeitigem Kenntnisstand mit Fäusten attackiert wurde. Hierbei soll sich einer der unbekannten Begleiter in den Gleisbereich begeben und mit Schottersteinen in Richtung des 24-Jährigen geworfen haben. Alarmierte Beamte der Landespolizei trafen den 27-jährigen marokkanischen Staatsangehörige, sowie den augenscheinlich unverletzten Geschädigten noch vor Ort an, während die Begleiter in unbekannte Richtung flüchteten. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei Stuttgart wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

