Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbruch in Höpfigheim

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (12.12.2024) zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Schafäckerstraße in Steinheim an der Murr - Höpfigheim. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume und entwendete Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auch auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

